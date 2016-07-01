Неймар продлил контракт с "Барселоной" на пять лет (видео)

Бразилец Неймар подписал новое соглашение с испанской "Барселоной" сроком на 5 лет - до 2021 года, сообщается на официальном сайте каталонской команды.

При этом, сумма отступных за игрока, постоянно будет увеличиваться. В первый год контракта его смогут выкупить за 200 млн. евро, во второй - €222 млн и в оставшиеся три года - €250 млн.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013-м году. В течение последних трех сезонов в 141 матче за клуб он забил 85 голов - 15 в своем первом сезоне, 39 - во втором и 31 в третьем . Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Кубок Испании, а также Суперкубок Европы, Суперкубок Испании и Кубок мира среди клубов. Кроме того, он забил гол в победном финале Лиги чемпионов-2015 против итальянского "Ювентуса".