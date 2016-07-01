Игрок сборной Испании Нолито подписал контракт с "Манчестер Сити"

Атакующий полузащитник Нолито официально стал игроком «Манчестер Сити», подписав контракт на четыре года, сообщает сайт клуба.

29-летний футболист играл в «Барселоне» под руководством нынешнего тренера "Сити" Пепа Гвардиолы в период с 2008 по 2011 год. Правда, тогда игрок в основном представлял «Барселону Б».

Нолито, выступающий в амплуа нападающего и полузащитника, начинал профессиональную карьеру в «Эсихе Баломпье», где в период с 2006 по 2008 год выходил на поле 76 раз.

Затем футболист перешёл в «Барселону Б», где оставался три года: он провел за команду 106 матчей и забил 29 мячей. Затем Гвардиола перевёл игрока в главную команду «Барселоны», где в сезоне 2010/11 он сыграл только пять игр.

Несмотря на пятилетний контракт, предложенный испанским грандом, Нолито принял решение перейти в «Бенфику» и провёл в португальском клубе два сезона, приняв участие в 63 матчах и забив 16 голов.

В 2012/13 гг. Нолито провёл шесть месяцев в «Гранаде» на правах аренды, а затем перешёл в «Сельту» по долгосрочному соглашению.

В «Сельте» Нолито завоевал репутацию одного из ключевых игроков, а в 28 лет впервые выступил в национальной сборной Испании (испанцы уступили Германии со счётом 0:1).

Нападающий вошёл в предварительный состав испанской сборной на Евро-2016, забил голы в товарищеских матчах с Боснией и Южной Кореей и получил место в финальном списке 23 игроков.

Нолито играл в стартовом составе в трёх матчах сборной Испании в групповом раунде Евро-2016.