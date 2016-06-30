"Динамо" обыграло команду второй немецкой Бундеслиги в первом матче межсезонья

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу киевского клуба, сообщает официальный сайт "Динамо".

Игра в первом тайме проходила в довольно живом ключе. «Бело-синие» владели территориальным преимуществом и периодически совершали опасные вылазки к воротам своих соперников. Большинство из них рождалось на левом фланге атаки, где пытался творить и выводить партнеров на завершающий удар Артем Громов. Справа подобной активности от Дерлиза Гонсалеса практически не было.

На 18-й минуте хорошо выполненный Николаем Морозюком штрафной побудил продемонстрировать все свое мастерство голкипера «Вюрцбюргера» Доминика Брунхубнера. Ответом немцев стал довольно опасный удар (правда, неточный) арендованного у «Баварии» Патрика Вайрауха. Из интересных эпизодов до перерыва также можно отметить момент, когда освободился от опеки Лукаш Теодорчик, но его «выстрелу» не хватало точности.

Во втором тайме тренеры обеих команд радикально изменили составы своих команд, что в большей степени оказалось на руку киевским динамовцам. На 59-й минуте фланговая подача Артема Беседина пришлась точно на Александра Гладкого, который эффектно головой отправил мяч в ворота «Вюрцбюргера».

В дальнейшем игра проходила под диктовку подопечных Сергея Реброва, которые были значительно ближе к тому чтобы увеличить свое преимущество, чем игроки Бернда Холлербаха сравнять счет.

Так, на 77-й минуте Жуниор Мораес, который принял капитанскую повязку от Данило Силвы был очень близок к взятию ворот немцев, а через три минуты блестящий проход Виторино Антунеша по левому флангу закончился выверенной передачей Гладкому, но тот опередив защитника направил мяч выше ворот...

«Динамо» (Киев, Украина) – «Вюрцбюргер кикерс» (Германия) – 1:0 (0:0)

«Динамо»: (стартовый состав): Бущан, Силва (к), Очигава, Макаренко, Морозюк, Андриевский, Буяльский, Гонсалес, Корзун, Громов, Теодорчик.

Во втором тайме приняли участие: Коваль, Лукьянчук, Антунеш, Селин, Мякушко, Федорчук, Беседин, Мораес (к), Гладкий.

Гол: Гладкий (59, пас Беседин).