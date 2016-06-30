И.о. главного тренера "Днепра" назначен Михайленко
18:59, 30 июня 2016Футбол
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Известный в прошлом футболист в последнее время возглавлял молодежный состав днепропетровского клуба.
fcdnipro.ua
Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Днепр» назначен Дмитрий Михайленко, сообщает официальный сайт клуба.
Специалист возглавлял до последнего времени молодежный состав команды.
Под его руководством дубль днепрян в последние три сезона неизменно финишировал в тройке призеров, став в сезоне 2014/2015 чемпионом Украины.
Как игрок, Михайленко выступал в составе "Днепра" с 1990 по 1994 годы и с 2002 по 2006, провел за команду в общей сложности 133 официальные игры, забил 18 голов.
Наибольших достижений Михайленко добился в составе киевского "Динамо" (1994-2001), в составе которого 7 раз становился чемпионом Украины и 4 раза - обладателем Кубка страны.
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