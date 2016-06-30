Ибрахимович объявил о переходе в "Манчестер Юнайтед"

Шведский форвард Златан Ибрахимович стал футболистом английского "Манчестер Юнайтед". Об этом футболист написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Пришло время дать миру знать: мой следующий пункт назначения – "Манчестер Юнайтед", – написал Ибрахимович.

Форвард достался "МЮ" бесплатно, так как срок действия его контракта с французским "ПСЖ" истек по окончании минувшего сезона.

Ранее ожидалось, что Ибрахимович подпишет контракт с "Юнайтед" до начала Евро-2016, но тогда стороны не успели согласовать детали сотрудничества.

Напомним, 34-летний Златан Ибрахимович ранее выступал во многих топ-клубах Европы - голландском "Аяксе", итальянских "Ювентусе", "Интере" и "Милане", испанской "Барселоне", французском "ПСЖ". В каждом из этих клубов швед выигрывал чемпионат страны, но никогда не становился обладателем Кубка чемпионов.