Товарищеские матчи: поражение "Зари", ничья "Днепра"

Накануне нового сезона в чемпионате Премьер-лиги украинские клубы провели подготовительные матчи.

Луганская "Заря", пребывающая на сборах в Словении, уступила белградской "Црвене Звезде" со счетом 1:3, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Единственный мяч в составе луганчан на 5-й минуте забил Паулиньо.

В то же время "Днепр" на учебно-тренировочной базе в родном городе провел спарринг с харьковским "Гелиосом" и завершил его со счетом 1:1. Об этом сообщает официальный сайт днепровцев.

Командой на футбольном поле руководил старший тренер Александр Иванов. Голом в составе "Днепра" отметился Виталий Киреев.

Заря (Луганск, Украина) — Црвена Звезда (Белград, Сербия) - 1:3 (1:1)

Голы: Паулиньо (5) - (43), Аврамовски (77, 79);

З: Ал. Шевченко, Каменюка, Сиваков (Ткачук, 65), Форстер (Матвеенко, 77), Сухоцкий (Ярмаш, 46), Гордиенко (Чечер, 60), Чайковский, Паулиньо (Безбородько, 46), Любенович, Квасов (Белоусов, 73), Кулач (Липартия, 54).

Днепр - Гелиос (Харьков) - 1:1 (0:0)

Голы: Киреев (50) - Ивашко (75);

Д: Баштаненко (Варцаба, 46), Лучкевич (Нагиев, 46), Чеберячко (Лопыренок, 46), Ларин, Полевой (Палюх, 46, Кирычук, 65), Политыло (Когут, 46), Кравченко (Чеберко, 46, Васильев, 65), Близниченко (Кочергин, 46), Назаренко (Вакулко, 46), Лунев (Кобахидзе, 46), Бохашвили (Киреев, 46).

Как сообщал УНИАН, вчера донецкий "Шахтер" обыграл в контрольном матче бельгийский "Гент".