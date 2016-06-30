Генпрокуратура начала расследование об участии "Металлиста" в договорных матчах

Генеральная прокуратура Украины начала расследование по делу об участии футболистов харьковского "Металлиста" U-21 и U-19 в договорных матчах, сообщает ua-football.com.

ГПУ уже получила разрешение суда на доступ к финансовым документам футболистов. Они подозреваются в том, что в августе-ноябре 2015 года получали деньги от третьих лиц за определенные действия в футбольных матчах.

В материалах дела указано, что 14 игроков команды влияли на результаты матчей с "Волынью", "Говерлой", "Ворсклой", "Шахтером", "Динамо", "Днепром", "Скалой" и "Карпатами".

Как сообщал УНИАН, харьковский "Металлист" не получил аттестат для участия в следующем сезоне Премьер-лиге. Вероятно, в следующем месяце, когда состоится исполком ФФУ и будут утверждены все участники следующего сезона, клуб прекратит существование.