Маркевич подал в отставку с поста главного тренера "Днепра"

Главный тренер "Днепра" Миром Маркевич подал в отставку со своей должности. Об этом он сообщил в интервью газете "Спорт-Экспресс в Украине".

"Теперь о будущем "Днепра" придется думать не мне - я подаю в отставку. Об этом заявил накануне руководству клуба. Не вижу смысла продолжать работу - тем более, бесплатно", - сказал Маркевич.

"Мы живем в цивилизованном мире, где заработанное честным трудом нужно отдавать. А жить целый год в неведении и терять одного футболиста за другим - такого в именнитом клубе быть должно", - считает специалист.

"Почти все игроки разъехались в другие страны и клубы. Насколько я понял, пришло время молодых футболистов и молодых тренеров. Возможно, в этом есть логика. Не знаю...", - добавил Маркевич.

Напомним, Мирон Маркевич возглавил "Днепр" летом 2014 года и в сезоне 2014/15 привел команду к финалу Лиги Европы. Прошедший чемпионат Украины команда завершила на третьем месте в турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, во время межсезонья "Днепр" покинули ряд футболистов. В частности, Лео Матос и Евгений Шахов стали игроками греческого ПАОКа, Дмитрий Чигринский перешел в греческий АЕК, Джон Руис - в сербскую "Црвену Звезду", Бруно Гама - в испанский "Депортиво", Матеус - в китайский "Шицзячжуан Юнчан". Также в качестве свободных агентов клуб покинули Ян Лаштувка и Артем Федецкий.

Напомним, вчера владелец "Днепра" Игорь Коломойский сообщил, что менеджмент клуба разрабатывает новую стратегию развития команды.

"Ненормально тратить бешеные деньги за коэффициент полезного действия, который равен нулю, - отметил собственник "Днепра".