Донецкий "Шахтер" обыграл участника плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" обыграл бельгийский "Гент" в контрольном поединке, прошедшем в рамках сборов "горняков" в Нидерландах. Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Счет игры - 2:0 в пользу украинской команды, оба гола забили легионеры "Шахтера". На 27-й минуте отличился аргентинец Факундо Феррейра, на 79-й - бразилец Дентиньо.

Отметим, что в минувшем сезоне "Гент" играл в плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала турнира бельгийцы уступили немецкому "Вольфсбургу".

В следующем сезоне "Гент" будет выступать в Лиге Европы.

Гент (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 0:2 (0:1)

Голы: Феррейра (27), Дентиньо (79);

Шахтер, 1-й тайм: Сарнавский, Данченко, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Фред, Малышев, Марлос, Бернард (Тайсон, 43), Феррейра, Борячук;

Шахтер, 2-й тайм: Кудрик (Каниболоцкий, 68), Петряк, Ордец, Воловик, Исмаили, Зубков (Веллингтон Нем, 70), Танковский, Малышев (Коробенко, 61), Тайсон, Эдуардо, Дентиньо.