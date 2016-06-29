Защитник сборной Украины Федецкий намерен продолжить карьеру за рубежом

Защитник "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий намерен продолжить футбольную карьеру за рубежом. Об этом он сказал в интервью изданию Depo Sector.

"Завтра заканчивается контракт и буду заниматься трудоустройством в другой команде", - сообщил Федецкий.

По его словам, варианты продолжения карьеры в чемпионате Украины он не рассматривает.

"Ни в коем случае. Это будет чемпионат значительно сильнее, чем украинский. У нас такая разруха, что это чемпионатом тяжело назвать. Не знаю, что нужно сделать, чтобы спасти эти соревнования", - считает футболист.

Напомним, 31-летний защитник выступал в "Днепре" с 2012 года. Ранее он играл за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", ФК "Харьков" и львовские "Карпаты".