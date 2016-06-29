Коломойский: "Слухи о закрытии "Днепра"? За этим стоит ФФУ"

Владелец днепропетровского футбольного клуба "Днепр" Игорь Коломойский в комментарии ТСН.uа опроверг слухи о ликвидации команды.

"Я с удивлением из прессы узнал, что клуб закрывается по моему решению. За все это время мне никто не позвонил и не спросил, правда ли это", - прокомментировал информацию о скорой ликвидации клуба, распространенную сайтом Fcdnipro.com владелец "Днепра" Игорь Коломойский.

По его словам, сейчас команда действительно переживает не лучшие времена, но речь о закрытии клуба не идет и сейчас он собирается на сборы и готовится к матчам Премьер-лиги. Менеджмент "Днепра", в свою очередь, разрабатывает новую стратегию развития для ее дальнейшего утверждения акционером.

"Клуб не будет жить в том режиме, что раньше. Ненормально тратить бешеные деньги за коэффициент полезного действия, который равен нулю, - отметил Коломойский. - Подходы нельзя не пересмотреть после поражения нашей команды миллионеров команде "почтальонов" (речь идет о поражение сборной Украины на Евро-2016 от сборной Северной Ирландии – ред.)".

Относительно источников слухов о ликвидации клуба, Коломойский считает, что за ними стоит Федерация футбола Украины: "Когда не получилось переложить ответственность за "успешное" выступление на спортивных журналистов, решили переключить внимание на историю с "Днепром".

О будущем клуба Коломойский пообещал рассказать позже: "Мы сейчас ищем узкие места и пытаемся понять, кто виноват и что делать".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на сайт фанатов днепропетровской команды опубликовали информацию о якобы прекращении существования "Днепра" в ближайшее время.