Гендиректор ФК "Днепр": "Команда готовится к новому сезону"

Генеральный директор ФК «Днепр» Андрей Стеценко прокомментировал распространенную в СМИ информацию о якобы прекращении существования клуба, сообщает ФК "Днепр".

— К сожалению, в интернете очень легко можно написать все, что угодно. Причем написать, не отвечая ни за правдивость своих слов, ни за их последствия. Могу сказать одно: клуб существует, команда готовится к сезону. Действительно, сейчас у нас не самый простой период, но прикладываются все усилия, чтобы мы его прошли, - отметил гендиректор.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на сайт фанатов днепропетровской команды опубликовали информацию о якобы прекращении существования "Днепра" в ближайшее время.