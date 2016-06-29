Хорватский защитник киевского "Динамо" попал в сферу интересов "Миддлсбро"

Английский "Миддлсбро" заинтересован в в приобретении хорватского защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды, сообщает Сlub Call.

Отмечается, что наставник команды Айтор Каранка занимается поиском игрока на место правого защитника. Вида может сыграть на этой позиции, но основным для него является амплуа центрального защитника.

Ранее сообщалось, что игра Домагоя Виды на Евро-2016 впечатлила наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо. Якобы португальский специалист был готов пригласить хорвата на "Олд Траффорд".

Напомним, Вида выступает в киевском "Динамо" с 2013-го года, став с командой двукратным чемпионом Украины.

"Миддлсбро" в минувшем сезоне занял второе место в английском Чемпионшипе и впервые за семь лет получил право сыграть в Премьер-лиге.