Итальянский "Милан" назвал имя нового главного тренера

Новым главным тренером итальянского "Милана" стал Винченцо Монтелла, сообщил клуб на официальной странице в социальной сети Twitter.

42-летний специалист подписал с клубом двухлетний контракт.

В сезоне 2015/16 Монтелла работал с генуэзской "Сампдорией", которую возглавил в ноябре прошлого года и привел к 15-му месту в Серии А.

До этого наставник три года возглавлял "Фиорентину". Под его руководством флорентийская команда неизменно завершала чемпионат Италии на четвертом месте в турнирной таблице, а в сезоне 2014/15 выходила в полуфинал Лиги Европы.

Ранее Монтелла работал с "Катаньей" и находился в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Ромы".

Отметим, что с 2014-го года ни один тренер не продержался в "Милане" более сезона. Кларенс Зеедорф, Филиппо Индзаги и Синиша Михайлович были уволены из клуба, не проработав с командой и года. Последним тренером "россо-нери" был Кристиан Брокки, под руководством которого "Милан" провел заключительные семь матчей минувшего сезона.