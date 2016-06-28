Экс-тренер Коноплянки возглавил французский "ПСЖ"
19:19, 28 июня 2016Футбол
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Унаи Эмери стал главным тренером чемпионов Франции.
Эмери возглавил "ПСЖ" / telegraph.co.uk
Испанский специалист Унаи Эмери стал главным тренером французского "ПСЖ", сообщает официальный сайт клуба.
В парижской команде Эмери заменит Лорана Блана, который возглавлял ее предыдущие три сезона. Вчера Блан и "ПСЖ" расторгли контракт.
Испанец подписал с "ПСЖ" двухлетний контракт с возможностью пролонгации еще на сезон. Ранее издание L'Equipe сообщало, что его зарплата в Париже может составить 5 миллионов евро в год.
44-летний Эмери предыдущие два с половиной года был главным тренером "Севильи", которую привел к трем подряд победам в Лиге Европы.
Также Эмери работал с московским "Спартаком", испанских "Валенсии" и "Альмерии".
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