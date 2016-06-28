Экс-тренер Коноплянки возглавил французский "ПСЖ"

Испанский специалист Унаи Эмери стал главным тренером французского "ПСЖ", сообщает официальный сайт клуба.

В парижской команде Эмери заменит Лорана Блана, который возглавлял ее предыдущие три сезона. Вчера Блан и "ПСЖ" расторгли контракт.

Испанец подписал с "ПСЖ" двухлетний контракт с возможностью пролонгации еще на сезон. Ранее издание L'Equipe сообщало, что его зарплата в Париже может составить 5 миллионов евро в год.

44-летний Эмери предыдущие два с половиной года был главным тренером "Севильи", которую привел к трем подряд победам в Лиге Европы.

Также Эмери работал с московским "Спартаком", испанских "Валенсии" и "Альмерии".