Донецкий "Шахтер" продлил контракт с бразильцем Фредом
13:45, 28 июня 2016Футбол
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Полузащитник отбыл дисквалификацию за употребление допинга.
Фред подписал новый контракт с "горняками" / ФК "Шахтер"
Донецкий "Шахтер" подписал новый контракт со своим бразильским полузащитником Фредом, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение рассчитано на пять лет.
Фред стал игроком "Шахтера" в июне 2013 года. За это время бразилец провел 89 матчей в составе "горняков" и забил 7 мячей.
Летом 2015 года футболист провалил допинг-тест во время участия в Кубке Америки со сборной Бразилии. Срок дисквалификации игрока истек 27 июня 2016 года.
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