Донецкий "Шахтер" продлил контракт с бразильцем Фредом

Донецкий "Шахтер" подписал новый контракт со своим бразильским полузащитником Фредом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на пять лет.

Фред стал игроком "Шахтера" в июне 2013 года. За это время бразилец провел 89 матчей в составе "горняков" и забил 7 мячей.

Летом 2015 года футболист провалил допинг-тест во время участия в Кубке Америки со сборной Бразилии. Срок дисквалификации игрока истек 27 июня 2016 года.