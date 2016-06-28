Президент Аргентины уговаривает Месси не уходить из сборной

Президент Аргентины Маурисио Макри лично попросил форварда Лионеля Месси продолжить выступления за национальную команду, сообщает Goal.com.

По словам спикера президента, Макри лично позвонил Месси, чтобы рассказать, как он горд тем, что Лионель выступает за сборную Аргентины. Глава государства также призвал футболиста не слушать критиков.

Кроме того, Макри поддержал Месси в социальной сети Twitter. "Я никогда не чувствовал такую гордость за нашу команду. Надеюсь, радость видеть в сборной лучшего футболиста мира будет продолжаться еще много лет", - написал президент страны.

Как сообщал УНИАН, вчера после поражения сборной Аргентины в финале Копа Америка 29-летний Лионель Месси объявил об окончании своих выступлений за сборную.

Решение Месси вызвал ряд неудач национальной команде в финалах турниров. В 2014-м году Аргентина уступила в финале чемпионата мира Германии, в двух следующих годах дважды проигрывала финал Копа Америка сборной Чили.

Также отметим, что Маурисио Макри является давним футбольным болельщиком. С 1995-го по 2007-й год он был президентом футбольного клуба "Бока Хуниорс".