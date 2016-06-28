У Коноплянки и "Севильи" сменился главный тренер

Новым главным тренером испанской "Севильи", за которую играет украинец Евгений Коноплянка, стал Хорхе Саммпаоли. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сампаоли заменит на этой должности Унаи Эмери, который несколько недель назад покинул "Севилью" и в ближайшие дни может возглавить французский "ПСЖ".

Ранее Сампаоли никогда не работал в Европе, сделав себе имя в родной для него Южной Америке. Там 56-летний аргентинский специалист возглавлял клубы из Перу, Чили и Эквадора.

Мировую известность тренер получил благодаря работе со сборной Чили. На чемпионате мира 2014 года он вывел команду в плей-офф, а год спустя выиграл с ней Копа Америка.