"ПСЖ" официально объявил об отставке главного тренера

Французский гранд "ПСЖ" официально объявил о том, что главный тренер команды Лоран Блан покидает клуб. Сообщение об этом сегодня появилось на официальном сайте "ПСЖ".

"Перед тем, как открыть новую главу в истории клуба, я хотел бы поблагодарить Лорана Блана за все, чего он достиг в последние три года - как с точки зрения стиля игры команды, так и результатов", - заявил владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

Лоран Блан возглавил "ПСЖ" в 2013-м году, заменив на тренерском посту итальянца Карло Анчелотти. Под его руководством парижская команда выиграла три чемпионата Франции, два Кубка Франции и три Кубка лиги Франции.

Тем не менее, Блану ни разу не удалось вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов. В прошедшем сезоне "ПСЖ" в четвертьфинале ЛЧ уступил английскому "Манчестер Сити".

Ожидается, что преемником Блана станет испанский специалист Унаи Эмери, который несколько недель назад покинул "Севилью".