Форвард "Днепра" Зозуля готовится к переходу в греческий ПАОК

Украинский нападающий днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля через несколько дней может стать игроком греческого "ПАОКа" из города Салоники. Об этом сообщает gazzetta.gr.

"Я говорил с "ПАОКом", уладить детали с клубом - это дело времени. Если ничего не изменится в договоре, через несколько дней я буду в Греции, чтобы поговорить с тренером и приступить к тренировкам", - сказал Зозуля в эфире радио "Метрополис".

Украинский форвард также подчеркнул, что ради ПАОКа отказался от лучшего предложения из Турции. Отмечается, что зарплата футболиста в Греции будет меньше, чем в "Днепре".

Кроме того, вслед за Зозулей "ПАОК" заинтересован в приобретении украинского вратаря "Бешикташа" Дениса Бойко.

Ранее "ПАОК" подписал контракты с другими экс-футболистами "Днепра" Евгением Шаховым и Лео Матосом. Также в ПАОК мог перейти Матеус, но полузащитник в последний момент передумал и подписал контракт с китайским клубом.