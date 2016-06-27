Форвард "Днепра" Зозуля готовится к переходу в греческий ПАОК
Греческий клуб также может усилить свой состав вратарем Денисом Бойко.
Украинский нападающий днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля через несколько дней может стать игроком греческого "ПАОКа" из города Салоники. Об этом сообщает gazzetta.gr.
"Я говорил с "ПАОКом", уладить детали с клубом - это дело времени. Если ничего не изменится в договоре, через несколько дней я буду в Греции, чтобы поговорить с тренером и приступить к тренировкам", - сказал Зозуля в эфире радио "Метрополис".
Украинский форвард также подчеркнул, что ради ПАОКа отказался от лучшего предложения из Турции. Отмечается, что зарплата футболиста в Греции будет меньше, чем в "Днепре".
Кроме того, вслед за Зозулей "ПАОК" заинтересован в приобретении украинского вратаря "Бешикташа" Дениса Бойко.
Ранее "ПАОК" подписал контракты с другими экс-футболистами "Днепра" Евгением Шаховым и Лео Матосом. Также в ПАОК мог перейти Матеус, но полузащитник в последний момент передумал и подписал контракт с китайским клубом.