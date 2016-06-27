Дель Боске не желает покидать сборную Испании после Евро-2016

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске не желает добровольно покидать свой пост после Евро-2016. Об этом он сказал перед матчем 1/8 финала турнира с Италией, сообщает Marca.

Во время пресс-конференции Дель Боске задали вопрос о его будущем в сборной Испании. Специалист ответил, что счастлив быть наставником этой команды.

"Я сейчас ничего об этом не думаю. В сентябре сборной предстоят отборочные матчи чемпионата мира - со мной или без меня. В данный момент меня беспокоит лишь предстоящий матч со сборной Италии, а об остальном думать не хочу. Я счастлив на своей должности, даже если бы мне не верили. Очень рад возможности представлять свою страну и работать с такими футболистами", — заявил Дель Боске.

Напомним, Висенте Дель Боске возглавил сборную Испании в 2008-м году. Специалист привел команду к победам на чемпионате мира 2010 года и Евро-2012.