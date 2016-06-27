Полузащитник "Днепра" Матеус продолжит карьеру в Китае

Бразильский полузащитник "Днепра" Матеус стал игроком китайской команды "Шицзячжуан Юнчан". Об этом сообщает Tribuna.com, ссылаясь на официальный аккаунт клуба в китайских социальных сетях.

Срок соглашения с футболистом не разглашается. Китайский клуб занимает 13-е место из 16-ти команд Высшей лиги Китая после 14 туров.

Матеус провел в "Днепре" шесть лет. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Украины, забив семь мячей.

Как сообщал УНИАН, ранее новые клубы нашли для себя другие футболисты "Днепра". В частности, Бруно Гама перешел в испанский "Депортиво", Лео Матос и Евгений Шахов стали игроками греческого ПАОКа, а Дмитрий Чигринский - греческого АЕКа.