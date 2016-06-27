Луческу договорился с Ахметовым об уходе из "Шахтера" еще в январе

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу решил покинуть свой предыдущий клуб, донецкий "Шахтер", в январе 2016 года. Об этом он рассказал в интервью российского изданию "Спорт-Экспресс".

По его словам, тогда же он провел встречу с президентом клуба Ринатом Ахметовым, где стороны договорились не продолжать сотрудничество.

"Впервые мы связались [с "Зенитом"] в мае этого года, и в том же месяце состоялась первая встреча с руководством “Зенита”. Мой контракт с “Шахтером” заканчивался 30 мая. Но еще в январе была другая встреча – с Ахметовым.

Мы долго разговаривали относительно моего будущего. И пришли к общему знаменателю: продолжать сотрудничество не будем. Причин оказалось несколько: ситуация в Украине, чемпионат, уровень которого сильно упал. К тому же два последних года мы с "Шахтером", по сути, жили только в самолетах и отелях. Без наших болельщиков", - рассказал Луческу.

Румынский специалист также пожаловался, что в последние годы, играя за пределами "Донбасс-Арены", команда чувствовала поддержку трибун лишь в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Не хотелось бы вдаваться в политику, но “Шахтер” волей-неволей почувствовал, что является командой из зоны политического конфликта. Исключение составляли матчи Лиги чемпионов, где мы все-таки представляли Украину. Здесь было видно, что за нас болеют. В остальных встречах не ощущалось никакой поддержки. К сожалению.

Я представил себе дальнейшие перспективы и понял, что после 12 лет в “Шахтере” мне в такой ситуации будет очень сложно продолжать здесь карьеру. Команду пора освежать, брать новых игроков. Но делать этого мы не могли, как и на протяжении последних двух лет, в ходе которых не состоялся ни один трансфер", - объяснил Луческу.

Напомним, Мирча Луческу объявил о своем уходе из донецкого "Шахтера" лишь после своего последнего матча во главе "горняков", который состоялся 21 мая против луганской "Зари" в финале Кубка Украины.