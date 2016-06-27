Месси объявил об окончании карьеры в сборной Аргентины

Знаменитый футболист Лионель Месси завершил выступления за сборную Аргентины. Об этом он заявил после поражения в финале Копа Америка от сборной Чили, сообщает Goal.com.

"Сборная закончилась для меня. Четыре поражения в финалах - это не для меня. Решение принято", - сказал 29-летний Месси.

Прошедшей ночью сборная Аргентины проиграла в серии пенальти финал Копа Америка команде Чили. Один из одиннадцатиметровых не реализовал Месси.

Для футболиста это третье поражение в финалах Копа Америка. Аргентина таким же образом уступила Чили год назад (тогда Месси свой пенальти забил), а также проиграла решающий матч турнира сборной Бразилии в 2007-м году.

Кроме того, в финале чемпионата мира 2014 года Аргентина уступила сборной Германии.

Лионель Месси выступал за сборную Аргентины с 2005-го года, сыграв за нее 113 матчей и забив 55 голов. Единственным успехом в составе сборной для футболиста стала победа на Олимпийских играх 2008 года.