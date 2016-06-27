Копа Америка. Сборная Чили выиграла финал в серии пенальти у Аргентины

Сборная Чили второй год подряд и второй раз в своей истории стала победителем чемпионата Америки.

Как и год назад, в финальном матче с Аргентиной команды не смогли забить голов ни в основное, ни в дополнительное время, а победу чилийцам принесла точность в серии пенальти.

В составе Аргентины промахи допустили форвард "Барселоны" Лионель Месси и полузащитник итальянского "Лацио" Лукас Билья. У чилийцев промазал лишь полузащитник немецкой "Баварии" Артуро Видаль.

Аргентина – Чили - 0:0 (0:0), в серии пенальти – 2:4

А: Ромеро, Отаменди, Рохо, Меркадо, Фунес Мори, Маскерано, Биглия, Банега (Ламела, 111), Ди Мария (Краневиттер, 57), Месси, Игуаин (Агуэро, 70);

Ч: Браво, Исла, Босежур, Хара, Варгас (Кастильо, 109), Видаль, Фуэнсалида (Пуч, 80), Арангис, Санчес (Сильва, 104), Медель, Диас.

Предупреждения: Маскерано, Месси, Краневиттер - Диас, Видаль, Босежур, Арангис;

Удаления: Рохо (43) – Диас (28);

Забитые пенальти: Маскерано, Агуэро – Кастильо, Арангис, Босежур, Гато Сильва;

Незабитые пенальти: Месси, Билья – Видаль.