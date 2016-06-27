Евро-2016. Бельгия забила Венгрии четыре безответных гола и вышла в четвертьфинал

Сборная Бельгии завершила победой со счетом 4:0 матч 1/8 финала чемпионата Европы против Венгрии.

В первом тайме единственный мяч в игре забил защитник Тоби Альдервейрельд, который головой замкнул подачу Кевина де Брейне со штрафного.

После этого Венгрия перехватила инициативу и создала в обеих таймах матча ряд голевых моментов, чтобы как минимум сравнять счет. Однако чаще всего мяч проходил в сантиметрах от ворот Тибо Куртуа.

Лишь на 78-й минуте Бельгия смогла реализовать одну из своих контратак - Миши Батшуайи замкнул передачу от Эдена Азара. А еще через две минуты у подопечных Марка Вильмотса прошла новая контратака, которую завершил красивым сольным проходом и ударом сам Азар.

Несмотря на счет 0:3, Венгрия продолжила атаковать, а наставник команды Бернд Шторк даже сделал замену, выпустив нападающего вместо защитника.

В результате, Бельгия получила возможность забить четвертый мяч. После передачи от Раджи Наинголлана Янника Карраско легко переиграла венгерского вратаря - 4:0.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет против Уэльса.

Венгрия - Бельгия - 0:4 (0:1)

Голы: Альдервейрельд (10), Батшуайи (78), Азар (80), Карраско (90);

В: Кирай, Кадар, Гузмич, Юхас (Боде, 79), Ланг, Нодь, Гера (Элек, 46), Ловренсиш, Пинтер (Николич, 75), Джуджак, Салаи;

Б: Куртуа, Менье, Альдервейрельд, Вермален, Вертонген, Витсель, Наингголан, де Брайне, Мертенс (Карраско, 70), Р.Лукаку (Батшуайи, 76), Азар (Феллаини, 81);

Предупреждения: Кадар, Ланг, Элек, Салаи – Вермален, Батшуайи, Феллаини.