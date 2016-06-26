Киевское "Динамо" использует на сборах в Австрии 35 футболистов
В понедельник команда Сергея Реброва отправляется на сбор готовиться к новому сезону.
В сборах киевского "Динамо", которые пройдут в Австрии с 27 июня по 10 июля, примут участие 35 футболистов, сообщает dynamo.kiev.ua.
Отмечается, что сбор команды будет разбит на два этапа, каждый из которых "Динамо" проведет разными составами. До 2 июля чемпионы Украины будут готовиться к сезону без восьми игроков национальных сборных, которым предоставлен десятидневный отпуск.
После этого произойдет ротация - игроки сборных поменяют в составе молодых футболистов, которые вернутся в Киев.
На предстоящем сборе будут работать следующие 35 футболистов:
Вратари: Александр Шовковский, Александр Рыбка, Максим Коваль, Артур Рудько, Георгий Бущан;
Защитники: Данило Силва, Виторину Антунеш, Александр Драгович, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди, Евгений Селин, Павел Лукьянчук, Зураб Очигава, Александр Тымчик;
Полузащитники: Николай Морозюк, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Олег Гусев, Виталий Буяльский, Сергей Мякушко, Дерлис Гонсалес, Валерий Федорчук, Артем Громов, Александр Андриевский, Павел Ориховский, Никита Корзун, Виктор Цыганков;
Нападающие: Александр Гладкий, Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес, Артем Беседин, Артем Кравец, Лукаш Теодорчик;
В течение предстоящего сбора "Динамо" проведет шесть контрольных матчей. Соперникам киевлян выступят "Вюрцбургер Кикерс" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Динамо" (Тбилиси, Грузия), "Ботошани" (Румыния), "Сплит" (Хорватия).