Киевское "Динамо" использует на сборах в Австрии 35 футболистов

В сборах киевского "Динамо", которые пройдут в Австрии с 27 июня по 10 июля, примут участие 35 футболистов, сообщает dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что сбор команды будет разбит на два этапа, каждый из которых "Динамо" проведет разными составами. До 2 июля чемпионы Украины будут готовиться к сезону без восьми игроков национальных сборных, которым предоставлен десятидневный отпуск.

После этого произойдет ротация - игроки сборных поменяют в составе молодых футболистов, которые вернутся в Киев.

На предстоящем сборе будут работать следующие 35 футболистов:

Вратари: Александр Шовковский, Александр Рыбка, Максим Коваль, Артур Рудько, Георгий Бущан;

Защитники: Данило Силва, Виторину Антунеш, Александр Драгович, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди, Евгений Селин, Павел Лукьянчук, Зураб Очигава, Александр Тымчик;

Полузащитники: Николай Морозюк, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Олег Гусев, Виталий Буяльский, Сергей Мякушко, Дерлис Гонсалес, Валерий Федорчук, Артем Громов, Александр Андриевский, Павел Ориховский, Никита Корзун, Виктор Цыганков;

Нападающие: Александр Гладкий, Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес, Артем Беседин, Артем Кравец, Лукаш Теодорчик;

В течение предстоящего сбора "Динамо" проведет шесть контрольных матчей. Соперникам киевлян выступят "Вюрцбургер Кикерс" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Динамо" (Тбилиси, Грузия), "Ботошани" (Румыния), "Сплит" (Хорватия).