"Шахтер" разгромил немецкий "Меппен" в очередном товарищеском матче

Донецкий "Шахтер" разгромил немецкий любительский клуб "Меппен" во время подготовки к новому сезону в Нидерландах.

Немецкий клуб отличился первым, но после этого "горняки" забили четыре мяча. Мячи забивали Александр Зубков, Андрей Тотовицкий и Марлос.

Шахтер (Украина) – Меппен (Германия) – 4:1 (1:1)

Голы: Зубков (38), Тотовицкий (55, 63), Марлос (83) - Вагнер (17);

Шахтер (первый тайм): Кудрик, Петряк, Кривцов, Воловик, Соболь, Малышев, Танковский, Данченко, Дентиньо, Эдуардо, Зубков.

Шахтер (второй тайм): Каниболоцкий, Данченко, Кривцов, Матвиенко, Малышев, Соболь, Фред, Нем, Бернард, Тотовицкий, Борячук.