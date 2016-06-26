"Шахтер" разгромил немецкий "Меппен" в очередном товарищеском матче
18:33, 26 июня 2016Футбол
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"Горняки" продолжают подготовку к старту сезона.
"Шахтер" разгромил "Меппен" / ФК "Шахтер"
Донецкий "Шахтер" разгромил немецкий любительский клуб "Меппен" во время подготовки к новому сезону в Нидерландах.
Немецкий клуб отличился первым, но после этого "горняки" забили четыре мяча. Мячи забивали Александр Зубков, Андрей Тотовицкий и Марлос.
Шахтер (Украина) – Меппен (Германия) – 4:1 (1:1)
Голы: Зубков (38), Тотовицкий (55, 63), Марлос (83) - Вагнер (17);
Шахтер (первый тайм): Кудрик, Петряк, Кривцов, Воловик, Соболь, Малышев, Танковский, Данченко, Дентиньо, Эдуардо, Зубков.
Шахтер (второй тайм): Каниболоцкий, Данченко, Кривцов, Матвиенко, Малышев, Соболь, Фред, Нем, Бернард, Тотовицкий, Борячук.
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