Срна завершил футбольную карьеру в сборной Хорватии

Защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна завершил карьеру в сборной Хорватии, сообщает croatiaweek.com.

Это произошло после того, как вчера Хорватия в 1/8 финала Евро-2016 проиграла сборной Португалии и покинула турнир.

Издание напоминает, что решение завершить карьеру в сборной после Евро-2016 защитник и капитан команды принял еще до начала турнира.

"Евро во Франции, безусловно, станет моим последним турниром. Я хочу показать свой лучший футбол, поблагодарить всех и уйти. Я устал от путешествий, которые опустошают меня. Хочу больше времени проводить со своей семьей", - сказал Срна перед началом турнира.

"Я сосредоточусь на "Шахтере". Я до сих пор голоден к успехам в футболе. Мое наибольшее желание - завершить карьеру на моей "Донбасс-Арене". Это мой город, мой стадион, моя жизнь", - заявил Срна.

Дарио Срна дебютировал за сборную Хорватии в 2002 году и с тех пор провел за нее 134 матча. Это рекордный показатель для этой национальной команды.