Копа Америка: Колумбия обыграла США в матче за бронзу

Сборная Колумбии стала бронзовым призером чемпионата Америки после того, как в матче за третье место обыграла команду США.

Счет матча - 1:0. Единственный мяч в игре на 31-й минуте забил форвард итальянского "Милана" Карлос Бакка.

Отметим, что это первая медаль для Колумбии на Копа Америка с 2001-го года, когда команда стала победителем турнира.

Ближайшей ночью в финале турнира сыграют сборные Аргентины и Чили. Начало матча по киевскому времени - 3:00.