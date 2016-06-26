Копа Америка: Колумбия обыграла США в матче за бронзу
11:37, 26 июня 2016Футбол
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Единственный мяч в игре забил форвард Карлос Бакка.
Reuters
Сборная Колумбии стала бронзовым призером чемпионата Америки после того, как в матче за третье место обыграла команду США.
Счет матча - 1:0. Единственный мяч в игре на 31-й минуте забил форвард итальянского "Милана" Карлос Бакка.
Отметим, что это первая медаль для Колумбии на Копа Америка с 2001-го года, когда команда стала победителем турнира.
Ближайшей ночью в финале турнира сыграют сборные Аргентины и Чили. Начало матча по киевскому времени - 3:00.
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