Киевское "Динамо" продлит контракт с Гусевым
11:23, 26 июня 2016Футбол
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Сроки соглашения опытного полузащитника с клубом неизвестны.
Гусев остается в "Динамо" / fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" продлит сроки действия контракта со своим полузащитником Олегом Гусевым. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий на своей странице в Instagram.
По словам агента, у 33-летнего футболиста были выгодные предложения из-за рубежа, но его клиент принял решение остаться в команде Сергея Реброва.
Олег Гусев стал игроком "Динамо" в 2003-м году. С тех пор он сыграл за команду в чемпионате Украины 286 поединков, забив 57 голов.
В минувшем чемпионате на счету полузащитника было 24 матча и 10 голов.
Как сообщал УНИАН, ранее контракт с "Динамо" продлил Александр Шовковский.
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