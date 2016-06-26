Киевское "Динамо" продлит контракт с Гусевым

Киевское "Динамо" продлит сроки действия контракта со своим полузащитником Олегом Гусевым. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий на своей странице в Instagram.

По словам агента, у 33-летнего футболиста были выгодные предложения из-за рубежа, но его клиент принял решение остаться в команде Сергея Реброва.

Олег Гусев стал игроком "Динамо" в 2003-м году. С тех пор он сыграл за команду в чемпионате Украины 286 поединков, забив 57 голов.

В минувшем чемпионате на счету полузащитника было 24 матча и 10 голов.

Как сообщал УНИАН, ранее контракт с "Динамо" продлил Александр Шовковский.