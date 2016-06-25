УЕФА обновил календарь отборочной группы ЧМ-2018 с участием сборной Украины - добавил Косово

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменения в календарь матчей отборочной группы I на чемпионат мира 2018, сообщается на сайте организации.

Ранее, 9 июня, в состав группы была добавлена сборная Косово, которая только недавно стала членом ФИФА.

Украинская команда встретится со сборной Косово 9 октября 2016 года и 6 октября 2017 года.

Вместе с тем, Украина не признает Косово государством.Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко отметил, что федерация уже обратилась в МИД Украины с вопросом, как действовать в данной ситуации. Пока никакой официальной информации по этому поводу нет.

Календарь матчей группы:

2016 год

5 сентября: Хорватия - Турция, Украина - Исландия, Финляндия - Косово

6 октября: Исландия - Финляндия, Турция - Украина, Косово - Хорватия

9 октября: Финляндия - Хорватия, Исландия - Турция, Украина - Косово

12 ноября: Хорватия - Исландия, Украина - Финляндия, Турция - Косово

2017 год

24 марта: Хорватия - Украина, Турция - Финляндия, Косово - Исландия

11 июня: Финляндия - Украина, Исландия - Хорватия, Косово - Турция

2 сентября: Финляндия - Исландия, Украина - Турция, Хорватия - Косово

5 сентября: Исландия - Украина, Турция - Хорватия, Косово - Финляндия

6 октября: Хорватия - Финляндия, Турция - Исландия, Косово - Украина

9 октября: Украина - Хорватия, Финляндия - Турция, Исландия - Косово