Президент ФФУ: "Если не проведем финал Лиги чемпионов в Киев сейчас, это будет невозможно в ближайшие 50 лет"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о подаче заявки на проведение финала самого престижного европейского клубного турнира на пресс-конференции в Доме футбола.

"В скором времени для проведения финалов Лиги чемпионов будут изменены критерии. И проведение финала в Киеве, наверное, будет невозможно ближайших лет 50", - отметил руководитель ФФУ.

"Сейчас есть историческая возможность для проведения финала Лиги чемпионов в 2018-м году в Киеве. Проделана уже очень большая работа. Все наши аргументы уже поданы, поддержка президента Украины получена, и наша позиция должна быть аргументирована на принятии решения в сентябре 2016-го года", - подчеркнул Павелко.

Как сообщал УНИАН, Федерация футбола Украины претендует на проведение решающего матча главного еврокубка - Лиги чемпионов, в сезоне 2017/18.