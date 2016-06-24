"Решение по новому тренеру сборной Украины будет принято до середины июля" - президент ФФУ

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко описал процедуру избрания нового главного тренера национальной сборной на сегодняшней пресс-конференции в Доме футбола.

«Со стороны рабочей группы, которую возглавит Семен Альтман, будет проделана серьезная работа, чтобы мы получили максимальную информацию о кандидатах на пост главного тренера команды, которая будет готовиться к ближайшему чемпионату мира. И не только на этот ЧМ, но и дальше. Чтобы видеть перспективу не только сейчас, но и в 2020 году. Это решение нужно принять к середине июля, поскольку больше времени у нас просто нет. Будут жесткие критерия и требования к рабочей группе, чтобы мы имели всю информацию по кандидатам на пост главного тренера. Чтобы мы могли ставить цели не только к ЧМ-18, но и на Олимпийские игры, и на Евро-2020. Нужно брать пример с таких стран как Исландия, Бельгия, Испания, Португалия и так далее».

Как сообщал УНИАН, сборная Украины стала худшей командой Евро-2016. Украинцы стали единственными, кто ни набрал ни одного очка, не забил ни одного гола и досрочно, за тур до окончания группового этапа, потеряли все шансы на попадание в плей-офф, 1/8 финала турнира.

Ранее украинские СМИ неоднократно писали о том, что новым наставником сборной Украины станет Андрей Шевченко, последние полгода работавший ассистентом Фоменко.