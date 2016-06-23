Лидер "Лестера" не захотел менять свой клуб на лондонский "Арсенал"
Форвард Джейми Варди подписал со своим действующим клубом новый контракт.
Английский форвард "Лестер Сити" Джейми Варди решил не уходить из команды после ее сенсационной победы в чемпионате английской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт "Лестера".
Варди подписал с клубом новый четырехлетний контракт.
"И мы, и Джейми надеемся, что это заявление положит конец спекуляциям о его возможном уходе", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее на Варди всерьез претендовал лондонский "Арсенал". Сделка, при которой футболист должен был заработать 24 миллиона фунтов за 4 года, могла быть оформлена до начала Евро-2016, но в последний момент Варди отложил свое решение.
Другие лидеры прошлогоднего "Лестер Сити" Каспер Шмайхель, Н'Голо Канте и Рияд Марез, несмотря на крупные предложения от других клубов, пока что не выражали желание покинуть чемпионскую команду.