Лидер "Лестера" не захотел менять свой клуб на лондонский "Арсенал"

Английский форвард "Лестер Сити" Джейми Варди решил не уходить из команды после ее сенсационной победы в чемпионате английской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт "Лестера".

Варди подписал с клубом новый четырехлетний контракт.

"И мы, и Джейми надеемся, что это заявление положит конец спекуляциям о его возможном уходе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на Варди всерьез претендовал лондонский "Арсенал". Сделка, при которой футболист должен был заработать 24 миллиона фунтов за 4 года, могла быть оформлена до начала Евро-2016, но в последний момент Варди отложил свое решение.

Другие лидеры прошлогоднего "Лестер Сити" Каспер Шмайхель, Н'Голо Канте и Рияд Марез, несмотря на крупные предложения от других клубов, пока что не выражали желание покинуть чемпионскую команду.