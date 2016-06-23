Копа Америка. В финале турнира сыграют Чили и Аргентина
11:49, 23 июня 2016Футбол
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Прошедшей ночью сборная Чили обыграла в полуфинале чемпионата Колумбию со счетом 2:0.
Reuters
Сборная Чили стала вторым финалистом турнира Копа Америка, который проходит в США.
В полуфинале чилийцы обыграли сборную Колумбии со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в начале встречи - на 7-й минуте отличился Чарлез Арангис, на 11-й минуте - Хосе Педро Фуэнсалида.
В финале Чили сыграет со сборной Аргентины, которая в другом полуфинале разгромила США со счетом 4:0. Игра состоится в ночь с 27 на 28 июня.
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