Копа Америка. В финале турнира сыграют Чили и Аргентина

Сборная Чили стала вторым финалистом турнира Копа Америка, который проходит в США.

В полуфинале чилийцы обыграли сборную Колумбии со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в начале встречи - на 7-й минуте отличился Чарлез Арангис, на 11-й минуте - Хосе Педро Фуэнсалида.

В финале Чили сыграет со сборной Аргентины, которая в другом полуфинале разгромила США со счетом 4:0. Игра состоится в ночь с 27 на 28 июня.