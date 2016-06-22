"Шахтер" разгромил голландских любителей в первом матче Фонсеки

Донецкий "Шахтер" деклассировал команду голландских любителей KIFA Pro Team в первом матче для нового наставника "горняков" Пауло Фонсеки. Игра завершилась со счетом 9:0, сообщает официальный сайт "Шахтера".

По два мяча забили полузащитник Андрей Тотовицкий, форварды Андрей Борячук и Факундо Феррейра. Также отличились Александр Зубков, Бернард и Иван Петряк.

KIFA Pro Team - Шахтер - 0:9 (0:4)

Голы: Зубков (3), Бернард (9), Тотовицкий (38, 43), Феррейра (48, 86), Борячук (71, 80), Петряк (75);

Шахтер (1-й тайм): Каниболоцкий, Данченко (Борячук, 61), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Зубков, Танковский, Фред, Бернард, Тотовицкий, Эдуардо (Феррейра, 39);

Шахтер (2-й тайм): Сарнавский (Кудрик, 70), Данченко, Ордец, Воловик, Соболь, Коробенко, Малышев, Веллингтон Нем, Петряк, Дентиньо, Феррейра.