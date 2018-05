Фанат Месси падал кумиру в ноги во время матча со сборной США (видео)

Во время полуфинального матча Копа Америка между Аргентиной и США болельщик, минуя охрану, подбежал к знаменитому футболисту Лионелю Месси и упал перед ним на колени, сообщает eurosport.com.

Инцидент произошел перед стартом второго тайма. Сначала аргентинский фанат попросил у своего кумира автограф, и футболист не отказал в просьбе, расписавшись на майке фаната. После этого болельщик решил поклониться в ноги Месси.

Удовлетворившись полученным, зритель еще несколько секунд ходил по футбольному полю, демонстрируя трибунам свою футболку. Лишь после этого его схватила служба безопасности.

A fan gets Messi's autograph on his shirt, bows down to him, hugs him twice. Just beautiful.... pic.twitter.com/4pdFn9qEk4