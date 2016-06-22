Фанат Месси падал кумиру в ноги во время матча со сборной США (видео)

22:22, 22 июня 2016
Футбол
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Забавный инцидент произошел с участием лучшего футболиста мира Лионеля Месси.

Reuters

Во время полуфинального матча Копа Америка между Аргентиной и США болельщик, минуя охрану, подбежал к знаменитому футболисту Лионелю Месси и упал перед ним на колени, сообщает eurosport.com.

Инцидент произошел перед стартом второго тайма. Сначала аргентинский фанат попросил у своего кумира автограф, и футболист не отказал в просьбе, расписавшись на майке фаната. После этого болельщик решил поклониться в ноги Месси.

Удовлетворившись полученным, зритель еще несколько секунд ходил по футбольному полю, демонстрируя трибунам свою футболку. Лишь после этого его схватила служба безопасности.

Как сообщал УНИАН, в первом полуфинале Копа Америка сборная Аргентины разгромила США о счетом 4:0. Лионель Месси, забив второй мяч команды, стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. 

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