Аргентина разгромила США и стала первым финалистом Кубка Америки

В Хьюстоне (США) состоялся первый полуфинал Кубка Америки по футболу в котором сборная Аргентины разгромила хозяев соревнований команду США.

Фаворит турнира выиграл со счетом 4:0.

Аргентинцы имели большое игровое и территориальное преимущество на протяжении всего матча. А в первый гол оно было воплощено на уже на 3-й минуте, когда отличился Эсекьель Лавесси. Почти полчаса игрового времени счет был минимальным, пока на 32-й минуте Лионель Месси не удвоил перевес своей национальной команды - 2:0.

После перерыва аргентинцы только увеличивали свое преимущество, а наибольшего успеха добился Гонсало Игуаин. Именно он забил оба гола своей команды на 50-й и 86-й минутах, сделав дубль и доведя преимущество до 4:0.

В финале аргентинцы сыграют с победителем матча Колумбия - Чили, который состоится в ночь на четверг по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, Кубок Америки-2016 проходит в США в год 100-летия турнира (Сopa América Centenario). Турнир посвящён празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки, и является первым Кубком Америки, проходящим вне южноамериканского континента. В турнире принимают участие все десять стран-членов КОНМЕБОЛ и шесть стран-представителей КОНКАКАФ.

США – Аргентина 0:4

Голы: Лавесси, 3, Месси, 32, Игуаин, 50, 86