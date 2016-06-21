Экс-футболист Воронин заявил о желании стать тренером сборной Украины

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин объявил о готовности войти в тренерский штаб национальной команды после Евро-2016. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Футбол".

"Если бы мне предоставили шанс, тоже мог бы помочь штабу, сейчас хожу на тренерские курсы. Вижу, как работают в Европе, вижу и знаю, как тренируются и готовят футболистов в Европе", – сказал Воронин.

Он также добавил, что во время проведения Евро-2016 общался во Франции с ассистентом главного тренера сборной Украины Андреем Шевченко. Как сообщалось ранее, именно Шевченко является главным кандидатом на должность ного наставника национальной команды.

"Мы тут во Франции общались с Андреем Шевченко, но о том, что он возглавит сборную после [Михаила] Фоменко, разговора не было", - сообщил Воронин.

"Думаю, мы скоро узнаем, кто будет тренером. Слышал, говорят, что рано ему быть главным. Я, например, тренировался и играл с [Юргеном] Клоппом (тренер "Ливерпуля" - прим.ред.), который стал тренером в 36-37 лет. Он стал хорошим специалистом в молодом возрасте, как и [Хосеп] Гвардиола, и [Луис] Энрике. Дело ведь не в опыте", - считает экс-футболист.

Напомним, Андрей Воронин выступал за сборную Украины в 2002-2012 гг. На его счету 74 матча и 8 голов. На клубном уровне бывший форвард играл, в том числе, за немецкие "Майнц", "Байер" и "Герту", английский "Ливерпуль" и российское "Динамо".