Фанаты "Динамо" во время контрольной игры оскорбляли новичка команды

Во время товарищеского матча киевского "Динамо" против "Колоса" из Коваливки болельщики столичной команды выкрикивали оскорбительные слоганы в сторону новичка "Динамо" Александра Гладкого. Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

Капитан "Динамо" Александр Шовковский подошел к фанам и вступился за своего партнера по команде.

Как отмечает "Чемпион", в разговоре с фанатами Гладкий отметил, что предусматривал возможность такого отношения к себе со стороны болельщиков. Он также заверил, что пришел играть не за деньги и "будет грызть землю" на футбольном поле за динамовскую эмблему.

Отметим, что в контрольном матче с "Колосом" киевская команда одержала победу со счетом 3:0. Один из голов забил Гладкий, а еще двумя попаданиями в ворота отметились Николай Морозюк и Артем Беседин.