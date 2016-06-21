Фанаты "Динамо" во время контрольной игры оскорбляли новичка команды
Александр Гладкий попал под обструкцию киевских болельщиков.
Во время товарищеского матча киевского "Динамо" против "Колоса" из Коваливки болельщики столичной команды выкрикивали оскорбительные слоганы в сторону новичка "Динамо" Александра Гладкого. Об этом сообщает 1927.kiev.ua.
Капитан "Динамо" Александр Шовковский подошел к фанам и вступился за своего партнера по команде.
Как отмечает "Чемпион", в разговоре с фанатами Гладкий отметил, что предусматривал возможность такого отношения к себе со стороны болельщиков. Он также заверил, что пришел играть не за деньги и "будет грызть землю" на футбольном поле за динамовскую эмблему.
Отметим, что в контрольном матче с "Колосом" киевская команда одержала победу со счетом 3:0. Один из голов забил Гладкий, а еще двумя попаданиями в ворота отметились Николай Морозюк и Артем Беседин.