"Шахтер" предлагает реформировать Кубок Украины

Донецкий "Шахтер" предлагает реформировать организацию проведения Кубка Украины по футболу. Об этом в интервью газете "Сегодня" рассказал юрист клуба Андрей Харитончук.

По его мнению, ключевых изменений должны быть три.

Первая реформа - место проведения финального матча турнира должно определяться в начале сезона, а не за несколько недель до матча, как это было в нынешнем году.

"Должны быть критерии, по которым будет выбираться город-финалист. Важно, чтобы решение основывалось на этих критериях и болельщикам, клубам сообщалось, почему оно принято. Если место проведения решающего матча будет определено заранее, никто из финалистов не сможет критиковать ФФУ в предвзятости, - считает Харитончук.

Юрист также уверен, что проведение кубка Украины нужно предоставить одной организации. Он напомнил, что ныне турниром на разных его этапах занимаются ПФЛ, Премьер-лига и ФФУ.

"Когда сразу три организации берутся за проведение турнира, невозможно в одном месте централизовать все коммерческие, спонсорские, телевизионные права. Должен быть продукт, который можно продать единым пакетом спонсорам. Естественно, ФФУ продает только лишь финал, как самый сладкий кусок пирога. Получает доход от продажи билетов, ТВ прав, спонсорства и рекламы. И распоряжается этими средствами на собственное усмотрение. Клубы абсолютно ничего не получают. Какой доход получает ФФУ – неизвестно, эта информация никогда не раскрывается", - подчеркнул Харитончук.

И третья реформа - наведение порядка в системе распределения доходов. По мнению специалиста, это поможет зарабатывать клубам первой и второй лиги, которые успешно выступают в турнире.

"Мы выступаем за то, чтобы доход от проведения турнира распределялся среди всех клубов, участвующих в Кубке, и пусть это, возможно, небольшие деньги, но важно справедливое распределение и забота о командах из низших дивизионов – клубов Первой и Второй лиг", - добавил юрист.

Харитончук также подчеркнул что все эти предложения выносились на обсуждение во время заседания исполкома ФФУ, которое состоялось на прошлой неделе. Федерация на данный момент свою официальную позицию по этому поводу не озвучивала.