Новый тренер "Севильи" хочет оставить Коноплянку в команде

Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли, который в ближайшее время должен возглавить испанскую "Севилью", хочет, чтобы украинский полузащитник Евгений Коноплянка остался в команде. Об этом сообщает "Футбол 24".

Как пишет издание, Сампаоли считает украинского вингера игроком очень высокого уровня, хочет пообщаться с ним и увидеть Коноплянку в действии на тренировках.

Аргентинский наставник верит, что сможет помочь экс-хавбеку "Днепра" продолжать расти, и поэтому желает оставить украинца в команде на сезон-2016/17.

Отметим, что бывший главный тренер "Севильи" Унаи Эмери не собирался рассчитывать на Евгений Коноплянку в следующем сезоне.