Новый тренер "Севильи" хочет оставить Коноплянку в команде
15:29, 20 июня 2016Футбол
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Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли верит в украинского полузащитника.
Коноплянка останется в "Севилье" / footmania.com.ua
Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли, который в ближайшее время должен возглавить испанскую "Севилью", хочет, чтобы украинский полузащитник Евгений Коноплянка остался в команде. Об этом сообщает "Футбол 24".
Как пишет издание, Сампаоли считает украинского вингера игроком очень высокого уровня, хочет пообщаться с ним и увидеть Коноплянку в действии на тренировках.
Аргентинский наставник верит, что сможет помочь экс-хавбеку "Днепра" продолжать расти, и поэтому желает оставить украинца в команде на сезон-2016/17.
Отметим, что бывший главный тренер "Севильи" Унаи Эмери не собирался рассчитывать на Евгений Коноплянку в следующем сезоне.
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