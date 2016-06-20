Киевское "Динамо" может усилиться украинцем из Хорватии

Украинский защитник хорватского "Хайдука" Максим Белый может продолжить карьеру в киевском "Динамо", сообщает matchday.ua.

25-летний футболист в скором времени присоединится к команде Сергея Реброва на первом сборе.

В минувшем сезоне Максим Белый провел в составе "Хайдука" 28 матчей, в которых получил три желтых карточки.

Ранее защитник выступал за донецкий "Шахтер-2", алчевскую "Сталь" и луганскую "Зарю". В 2009 году он в составе сборной Украины U-19 стал чемпионом Европы.