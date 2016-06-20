Киевское "Динамо" может усилиться украинцем из Хорватии
12:14, 20 июня 2016Футбол
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Максим Белый отправится с командой Сергея Реброва на сборы.
Белый может перейти в "Динамо" / haiduk.hr
Украинский защитник хорватского "Хайдука" Максим Белый может продолжить карьеру в киевском "Динамо", сообщает matchday.ua.
25-летний футболист в скором времени присоединится к команде Сергея Реброва на первом сборе.
В минувшем сезоне Максим Белый провел в составе "Хайдука" 28 матчей, в которых получил три желтых карточки.
Ранее защитник выступал за донецкий "Шахтер-2", алчевскую "Сталь" и луганскую "Зарю". В 2009 году он в составе сборной Украины U-19 стал чемпионом Европы.
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