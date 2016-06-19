Билеты на матч "Шахтера" и "Динамо" в Одессе стоят от 60 гривен

Стартовала продажа билетов на матч-открытие украинского футбольного сезона, которым традиционно является поединок за суперкубок, сообщает "Чемпион".

В этой игре 16 июля на одесском стадионе "Черноморец" встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

На данный момент купить пропуски на матч можно с помощью официального билетного партнера матча.

Стоимость билетов варьируется от 60 до 1 400 гривен.