Шевченко является первым кандидатом на пост главного тренера сборной Украины - СМИ

Руководство ФФУ планирует провести переговоры с нынешним ассистентом главного тренера сборной Украины Андреем Шевченко по поводу назначения его на должность наставника национальной команды после Евро-2016. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на собственные источники.

Кандидатура Шевченко рассматривается как приоритетная, но для ее утверждения нужно не только согласие самого специалиста, но и Исполкома ФФУ.

Также, в случае назначения Шевченко на пост наставника национальной сборной, тренерский штаб будет полностью обновлен.

Ожидается, что работа над согласованием формальностей ускорится в июле, чтобы к августу национальная команда получила нового тренера и его штаб.

Напомним, Андрей Шевченко стал ассистентом главного тренера сборной Украины в конце минувшего года, когда команда уже завоевала право выступать на Евро-2016.

В сентябре украинцы стартуют в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Соперниками украинцев будут Хорватия, Исландия, Турция, Финляндия и Косово.

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о том, что нынешний наставник сборной Михаил Фоменко покинет сборную Украины после Евро-2016.