Шевченко является первым кандидатом на пост главного тренера сборной Украины - СМИ
ФФУ постарается провернуть сделку в следующем месяце, чтобы у тренерского штаба было время подготовиться к отборочным матчам ЧМ-2018.
Руководство ФФУ планирует провести переговоры с нынешним ассистентом главного тренера сборной Украины Андреем Шевченко по поводу назначения его на должность наставника национальной команды после Евро-2016. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на собственные источники.
Кандидатура Шевченко рассматривается как приоритетная, но для ее утверждения нужно не только согласие самого специалиста, но и Исполкома ФФУ.
Также, в случае назначения Шевченко на пост наставника национальной сборной, тренерский штаб будет полностью обновлен.
Ожидается, что работа над согласованием формальностей ускорится в июле, чтобы к августу национальная команда получила нового тренера и его штаб.
Напомним, Андрей Шевченко стал ассистентом главного тренера сборной Украины в конце минувшего года, когда команда уже завоевала право выступать на Евро-2016.
В сентябре украинцы стартуют в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Соперниками украинцев будут Хорватия, Исландия, Турция, Финляндия и Косово.
Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о том, что нынешний наставник сборной Михаил Фоменко покинет сборную Украины после Евро-2016.