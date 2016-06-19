Копа Америка: Аргентина и Чили дополнили состав полуфиналистов

Сборные Аргентины и Чили дополнили состав полуфиналистов на Копа Америка, который проходит в США. Вчера ночью обе команды в четвертьфинальных матчах разгромили своих соперников.

Сборная Аргентины обыграла со счетом 4:1 Венесуэлу. Дублем отличился форвард итальянского "Наполи" Гонсало Игуаин, и еще по голу провели Лионель Месси и Эрик Ламела.

Сборная Чили нанесла сокрушительное поражение команде Мексики, обыграв ее со счетом 7:0. Сразу четырьмя голами отметился форвард немецкого "Хоффенхайма" Эдуардо Варгас. Также забивали Эдсон Муч и Алексис Санчес.

Аргентина - Венесуэла - 4:1 (2:0)

Голы: Игуаин (8, 28), Месси (60), Ламела (71) - Рондон (70).

Мексика - Чили - 0:7 (0:2)

Голы: Пуч (16, 88), Варгас (44, 52, 57, 74), Санчес (49).

В полуфиналах, которые состоятся 21-22 июня, встретятся пары США - Аргентина и Колумбия - Чили.