Яремченко отказался возглавлять "Карпаты" через 11 дней после назначения главным тренером

Валерий Яремченко, который в начале июня возглавил "Карпаты", изменил свое решение и уехал из Львова, сообщает "Футбол 24" со ссылкой на самого 68-летнего специалиста.

Вместо Яремченко обязанности главного тренера "Карпат" будет выполнять Анатолий Чанцев.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в "Карпатах" сформировался новый тренерский штаб, в который кроме Яремченко и Чанцева вошли Владимир Безубяк и Владимир Васютик.