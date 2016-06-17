Яремченко отказался возглавлять "Карпаты" через 11 дней после назначения главным тренером
17:00, 17 июня 2016Футбол
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Львовский клуб снова остался без тренера.
Яремченко отказался возглавлять "Карпаты" / dynamo.kiev.ua
Валерий Яремченко, который в начале июня возглавил "Карпаты", изменил свое решение и уехал из Львова, сообщает "Футбол 24" со ссылкой на самого 68-летнего специалиста.
Вместо Яремченко обязанности главного тренера "Карпат" будет выполнять Анатолий Чанцев.
Как сообщал УНИАН, 6 июня в "Карпатах" сформировался новый тренерский штаб, в который кроме Яремченко и Чанцева вошли Владимир Безубяк и Владимир Васютик.
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