Копа Америка: Сборная США обыграла Эквадор и стала первым полуфиналистом

В Сиэтле (США) завершился первый четвертьфинал Кубка Америки-2016 по футболу, в котором хозяева турнира сборная США обыграла команду Эквадора со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Американцы имели преимущество над соперником на протяжении игры и в середине первого тайма открыли счет. На 22-й минуте точным ударом отличился Клинт Демпси - 1:0.

Основные события в этом матче развернулись в середине второго тайма. На 65-й минуте Демпси выступил в роли ассистента, подхватив мяч в штрафной и катнув вдоль ворот на Гьяси Зардеса. Тому оставалось только подставить ногу и закатить мяч в ворота - 2:0. Спутся 9 минут, на 74-й, эквадорцы вернули интригу матчу - Мики Арройо отправил катящийся вдоль штрафной мяч неберущимся ударом в угол ворот. Но, большего эквадорцы сделать не смогли - 1:2.

В полуфинале сборная США сыграет с победителем матча Аргентина - Венесуэла, который состоится вночь на воскресенье по киевскому времени. Также в ночь на субботу состоится четвертьфинал Перу - Колумбия, а в ночь на воскресенье - Мексика против Чили.

Как сообщал УНИАН, Кубок Америки-2016 проходит в США в год 100-летия турнира (Сopa América Centenario). Турнир посвящён празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки, и является первым Кубком Америки, проходящим вне южноамериканского континента. В турнире принимают участие все десять стран-членов КОНМЕБОЛ и шесть стран-представителей КОНКАКАФ.