УЕФА вновь разведёт Россию с Украиной при жеребьёвке еврокубков-2016/17

Союз европейских футбольных ассоциаций пояснил детали жеребьёвки первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов, а также первого квалификационного раунда Лиги Европы в сезоне-2016/17, сообщает "Чемпионат".

«Полное описание процедуры жеребьёвки будет оглашено на этой неделе, к 17 июня. Российские и украинские клубы будут разведены в ходе жеребьёвки. Аналогичного ограничения в отношении российских и турецких клубов нет», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

В Лиге чемпионов от Украины выступят «Динамо» и «Шахтер». Киевляне начнут с группового этапа, тогда как горнякам придется принять участие в квалификации.

В Лиге Европы сыграют «Заря», «Ворскла» и «Александрия». Луганский клуб начнет с группового этапа, а «Ворскла» и «Александрия» – с квалификации.

Жеребьёвки отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы состоятся 20 июня в швейцарском Ньоне.